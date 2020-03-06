景氣進入末升段，再加上新冠疫情攪局，全球股市震幅擴大。亞系外資出具最新亞洲除日本投資策略，將選股核心放在「B,C,D」的投資組合。在台股中符合BCD策略的「加碼」建議個股有6檔包括：台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)、聯發科(2454)、可成(2474)、和碩(4938)。

外資券商指出，所謂的「B,C,D」，分別是Buybacks,Cash和Dividends三字的縮寫，也意味著選股的核心價值為：執行買回庫藏股，高現金部位和長年穩定的配息率。「高防禦性」個股，成了全球股市震盪下的新顯學。

對於定義「防禦性」，該外資指出，並非指看高股息殖利率，這有時會陷入價值陷阱。此時應該更注重：一、公司維持營業現金流量超過資本支出。二、可持續積極的自由現金流產生能力，並具有較低的槓桿率。三、發生違約率的風險低，尤其是在當前新冠肺炎疫情下，部公公司業務活動被迫中斷，資產負債表的價值更被突顯。

外資強調，處於動盪的時代，有能以分紅或進行庫藏股回購阻止股價下跌的公司，能夠更穩健地度過此時疲弱的總經環境，尤其是那些過去歷史配息紀錄顯示有穩定收益率的公司。

而據統計，元月以來宣布執行庫藏股的台股上市櫃公包括：陽程(3498)、中天(4128)、光聖(6442)、精星(8183)、三陽工業(2206)、安國(8054)、華晶科(3059)、廣積(8050)、信音(6126)、伍豐(8076)、大江(8436)、麗嬰房(2911)、台翰(1336)、曜越(3540)、志信(2611)、岱宇(1598)、凱羿-KY(2939)、湯石照明(4972)、彩富(5489)、藍天(2362)、聯傑(3094)、立德(3058)。以上個股的資產負債表情況是否符合外資的選股標準，投資人可根據財報檢視。

(時報資訊)