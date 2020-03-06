在雪梨一名16歲學生的新冠狀病毒感染檢測為陽性後，澳洲周五下達第一個學校關閉令。此外，該國總理莫里森（Scott Morrison ）警告，治療感染病患的公共支出可能會超過10億澳元（約6.61億美元）。

澳洲總理莫里森表示，他已經發函給澳洲各省政府，為治療新冠肺炎患者設立一筆規模達10億澳元的基金，同時警告所需經費可能更多。

目前為止澳洲的新冠狀病毒感染確診病例為60人，其中兩名確診的年長者死亡，而澳洲政府仍無法遏阻疫情擴散。莫里森在2月底時表示新冠肺炎爆發全球大流行是可能發生的事，他今天則首度詳述相關醫療成本。

澳洲最大城市雪梨的一名16歲學生成為該國最新確診病例。新南威爾斯省政府因此下令關閉雪梨這所「艾平男子高中」（Epping Boys High School），為期至少一天，成為該國因疫情關閉學校的首例，將近1200名學生與職員必須在周末期間自主隔離。新南威爾斯省衛生部門表示，該名確診學生應是曾與其他感染者有過接觸而遭到感染，因此本地感染再添一例。

(時報資訊)