新冠肺炎（COVID-19）嚴重衝擊經濟與就業市場，政府針對企業與員工推出各種紓困與貸款補助方案，但漏掉需要負擔學費或生活費的學生打工族。數字(5287)旗下站台APP小雞上工最新的開學打工調查，目前學生打工族還有75％還沒找到工作機會，近1成打工者遇到雇主要求減薪共體時艱的狀況，近3成遇到排班減少造成收入減少，平均月收入減少5,508元，更有11％學生打工族表示因為打工收入減少，無法支付學費或生活費，換算約有5萬學生打工族有經濟困難。小雞上工呼籲政府，學生是此次疫情的隱性受害者，應針對未來國家棟樑的學生打工族提出相關協助。

大專院校學生陸續開學，根據2月底小雞上工針對近二個月有打工經驗的學生打工族調查，有1成學生因新冠疫情不敢進行打工，9成學生打工族不受影響，但有打工意願的學生中，還有75％還沒找到開學打工機會。65％的打工族表示，生活費及學費主要來源是打工收入，30％主要由爸媽支付、5％學生則主要以投資、獎學金支付。學生打工族平均月收入為10,822元。

此外，調查指出，近1成學生打工族反映雇主因為疫情提出降薪共體時艱的要求。29％學生打工族反映，因疫情找不到工作或排班變少，導致打工收入銳減，平均每月打工收入減少5,508元，11％的人指出，打工收入減少已經造成經濟困難，付不出學費或生活費，以目前大學生121萬人換算打工比例38％推估，約有5萬學生陷入經濟困難，金額缺口約為每月7,008元，也成為這次新冠疫情的受災族群。

小雞上工營運主管游家盈分析，學生打工族大多從事的打工內容為服務餐飲業和活動類短期工讀生，正好是這次肺炎衝擊的主要產業之一，呼籲政府除了企業與正職員工的紓困方案，也能針對學生打工族推出相關配套措施，例如學貸生活費申請門檻放寬、額度調高，政府、公法人釋出工讀職缺，幫助學生打工族度過難關。

(時報資訊)