全國電(6281)今年前2月營收29.54億元，較2019年同期增加5.74%。為衝刺業績，首次推出「女王節」，自3月6日全台門市及線上購物同步開跑。

因今年農曆年是在1月拉高業績，全國電2月營收12.42億元，月減27.39%，年增率3.48%；今年前2月營收年增5.74%。

全國電子打造「女王節」，宣布3月6日起在全台320家門市及線上購物平台同步推出一系列的優惠活動，包括全館指定家電9折，日常家事幫手冰箱、洗衣機、調理家電指定機種現折現賺優惠，指定機種冰箱及洗衣機再加贈禮品，免費加入會員購買冰箱、洗衣機另享5年免費延長保固等，另外，全國電子空調早鳥搶先開跑，現在入手空調先買先安裝，11大品牌指定款加贈原廠禮。

全國電去年營收及獲利均比前年穩定成長，每股稅後淨利4.44元，2019年度擬每股配發現金股息4元，股價呈現相對持穩之表現。

(時報資訊)