祝賀38婦女節 龍潭警分局長溫馨贈花 10:572020/03/06 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 祝賀38婦女節，龍潭警分局長溫馨贈花。(龍潭警分局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 祝賀38婦女節，龍潭警分局長溫馨贈花。(龍潭警分局提供／呂筱蟬桃園傳真) 祝賀38婦女節，龍潭警分局長溫馨贈花。(龍潭警分局提供／呂筱蟬桃園傳真) 桃園市龍潭警分局慶祝38婦女節，慰勉女性同仁在工作崗上的付出與辛勞，分局長蕭欽杰6日贈送玫瑰花與面膜，獻給分局每一位女性同仁及平時協勤婦女志工。 蕭欽杰表示，警察機關的工作性質有別於一般公務機關，女性警察同仁雖人數較少，但在工作、訓練上都一視同仁，相當辛勞，特別選在3月8日這個有意義的日子前夕，準備了玫瑰花束搭配美膚面膜，以表達對女性同仁的尊重與感謝之意。由於分局長的貼心慰勉，分局的女性同仁及平時協勤婦女志工們，收到這份特別的禮物感到相當開心。 (中時 ) #同仁 #女性 #分局長 #工作 #特別 也許您會感興趣 推薦閱讀 分局長帶頭 新莊警挽袖捐熱血 11:432020/03/02 社會 水保局台東分局長王志輝 接任台東副縣長 15:572020/03/03 生活 晨星：女性基金經理占比只有14％ 男女占比差異大 無關能力 15:412020/03/03 財經 加強防疫 陳菊今開府務會議要求避免出國 20:392020/03/03 政治 KPMG安侯建業審計部 6日施行Work from Home演練 04:102020/03/04 產業特刊 水保局分局長王志輝 任饒慶鈴副手 04:102020/03/04 地方新聞 晨星：基金經理男女懸殊 無關能力 04:102020/03/05 投資理財 女力大躍進 台灣女性創業指數亞洲第一 14:382020/03/05 財經 Airbnb發起 ＃HostWithHer 慶祝國際婦女節 10:252020/03/06 財經 婦女節將至平鎮警分局長送花 10:572020/03/06 社會 社會熱門新聞 硬了！蔡阿嘎孕妻被打踩到底線 館長痛批：垃圾！ - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 女大生A公款 遭逼簽性愛合約 一週一砲生日加碼 - 社會 與吳宗憲隔空互摃遭告 館長被告北檢出庭 - 社會 引狼入室 妹託兄接女友變調超商四腳獸 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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