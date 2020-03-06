祝賀38婦女節，龍潭警分局長溫馨贈花。(龍潭警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

祝賀38婦女節，龍潭警分局長溫馨贈花。(龍潭警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市龍潭警分局慶祝38婦女節，慰勉女性同仁在工作崗上的付出與辛勞，分局長蕭欽杰6日贈送玫瑰花與面膜，獻給分局每一位女性同仁及平時協勤婦女志工。

蕭欽杰表示，警察機關的工作性質有別於一般公務機關，女性警察同仁雖人數較少，但在工作、訓練上都一視同仁，相當辛勞，特別選在3月8日這個有意義的日子前夕，準備了玫瑰花束搭配美膚面膜，以表達對女性同仁的尊重與感謝之意。由於分局長的貼心慰勉，分局的女性同仁及平時協勤婦女志工們，收到這份特別的禮物感到相當開心。

(中時 )