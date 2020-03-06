知名牛排加盟達人洪鈺庭因滯納違反《就業服務法》罰鍰12萬元，行政執行署為了追繳欠款，透過北市停車管理工程處建立的欠費車輛即時通報機制，在延壽街路旁查封洪所有的賓士車，洪為了取回車輛，繳清全部欠費。

台北分署指出，洪鈺庭自稱是知名連鎖牛排館加盟店老闆，因遭主管機關查獲有非法聘僱許可失效的外籍勞工等違法情事，遭裁處罰鍰逾期未繳，台北市政府勞動局移送台北分署執行。洪鈺庭不但有罰鍰未繳，後續又另有滯納牌照稅、綜合所得稅等案件，經相關稅捐單位移送後，也在台北分署合併執行。

台北分署調查發現洪名下有1輛2015年出廠的賓士車，是有相當價值的車輛，於是把這輛車放進與北市停管處的通報機制。2月20日上午，接獲停管處通知，洪的賓士車正停放在延壽街一帶，台北分署承辦人員立刻會同移送機關代理人抵達現場，發現這輛車是由另一名徐姓男子使用，經承辦人員表達依法執行的立場後，徐姓男子即當場將車輛鑰匙交給執行承辦人，並由承辦人員將車輛帶回保管。洪鈺庭則在同日下午到場清償剩餘欠費合計12萬餘元後，領回他的賓士車。

台北分署為了強化行政執行效能，與停管處建立欠費車輛即時通報機制，能在第一時間查知義務人車輛的停放地點，並前往現場查封，停管處更協助提供場地，供查封的車輛保管使用。通報機制建立後，台北分署已多次查封到義務人車輛，促使義務人繳款，成效良好。

(中時 )