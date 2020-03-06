新冠肺炎持續肆虐全球，目前確診數已高達98,047，隨著全球各地病例增加，確診數恐突破十萬大關。對此，世界衛生組織秘書長譚德賽表示，只要世界上所有的政府共同行動、齊心協力，疫情在全球仍可防可控，但也有可能更糟，只要有科學與證據之下，世衛將會使用「大規模流行」這一詞。

隨著新冠肺炎確診人數逐漸逼近十萬，世界衛生組織秘書長譚德賽表示雖然疫情在全球仍可防可控，但只要有科學與證據之下，世衛將會使用「大規模流行」這一詞。

據路透社報導，譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示對於確診數字上升持續關注、特別是醫療體系較薄弱的國家，並呼籲政府協調所有部門對抗病毒。他並表示，現階段情況仍未到達「大規模流行」，但也同意情況可能變得比現在更糟，甚至到達大規模流行程度，只要基於科學與證據之下，到時WHO將會使用此一詞彙，「毫無疑問」。

譚德賽也說，現在有的國家的做法顯示疫情是可防可控，「我們不應該放棄」，但也有的國家沒把疫情當一回事，或者乾脆認定什麼也做不了。譚德賽並未直接點名那些國家。

報導也指出，WHO曾在1月30日時發布針對新冠病毒的國際緊急狀態，但除了流感之外，對於疾病的「大規模流行」並未有正式歸類，而新冠肺炎是出於新冠病毒，而非流感。

此外，疫情在中東的重災區伊朗目前有3,513確診、103人病逝。2日赴伊朗調查的WHO緊急救護專家雷恩（Mike Ryan）也5日表示，認為現在伊朗表現良好，「他們開始認為疫情很嚴重，並強調此一問題」。但由於伊朗目前仍在國際制裁之下，讓人道援助物資輸入出現困難。

(中時電子報)