新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，國際金融協會（IIF）於英國時間5日，將2020年美國經濟成長預估從2％調降至1.3％，第二季特別疲弱；將中國經濟成長預估則從5.9％降至略低於4％。IIF表示，2020年全球經濟成長預期接近1％，遠低於2019年增幅2.6％，創下金融危機以來新低。

路透報導，IIF分析師在報告中指出，「可能的結果有相當大的區間，要取決於疫情擴散情況及其造成的經濟衝擊，而這些在現階段都存在高度不確定性」。除全球前兩大經濟體美國、中國之外，IIF還稱德國、日本與新興市場也容易受到衝擊。

美國聯準會（Fed）3日緊急宣布下調基準利率2碼（50基點），理由是新冠肺炎疫情構成不斷變化的風險，此為2008年金融海嘯以來首度緊急降息。美聯儲還將IOER降低50基點至1.1％。

對此，IIF表示，Fed此舉為一些新興市場央行提供降息機會，這些央行到目前為止維持利率不變，因擔憂其貨幣可能貶值。IIF也表示，對墨西哥、南非這類高收益、低增長國家，以及增長疲弱的整體新興市場而言，這一點特別重要。

IIF表示，「這種等同於寬鬆周期的做法，將有助於新興市場的增長，緩衝疫情對全球經濟的影響」。

(工商 )