雖然總統府嚴厲駁斥總統蔡英文想撤換行政院長蘇貞昌的報導，但有媒體認為該消息也非空穴來風，因為蔡英文和蘇貞昌在兩岸議題上，的確有三方面不同調，因此更換閣揆的消息有跡可循。

《信傳媒》日前報導，蔡英文想在520換掉蘇貞昌，理由是蔡想貫徹自理念，但因蘇聲望太高，如何換掉是大難題，僅能從兩岸議題下手。更有綠營人士表示，蘇貞昌也有自知之明，但蘇心中仍有理念想帶領民進黨，為台灣這塊土地留下好政績。而蘇在力保閣揆戰中，可看到其政治手腕的進化，讓520後的政局，新增更多變數。對於媒體的報導，總統府嚴厲聲明絕無此事，對於不實報導，表示高度遺憾。

不過，港媒《中評網》認為小英更換閣揆議題有機可尋，從新冠肺炎疫情發生以來，小英和蘇貞昌處理態度上有三個不同調：第一是口罩議題上，蘇下令禁止口罩出口，但蔡卻持保留態度。其次，陸委會主委陳明通拋出「小明的故事」，想為陸配解套。此議題一定有總統府的授權，但因台灣反中情緒高漲被迫收回。第三是病毒的稱呼，陸委會和副總統賴清德都稱新冠肺炎，但蘇還是不改口，稱武漢肺炎。這對想要緩和兩岸關係的蔡政府而言，增添後續處理兩岸問題的難度。因此，要看蔡英文如何拿出決策，化解困境。

(中時電子報)