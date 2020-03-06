台中市長盧秀燕表示，很多產業已經「凍未條了！」台灣經濟在流血，市府引進民間五大銀行協助，盼在一定時間內不要對業者斷銀根、抽資金。（盧金足攝）

台中市經發局長張峯源指出，盤點市府財政結構與負擔能力，今日加碼宣布「紓困九箭」，從收入與支出面著手，全力協助民間產業。（盧金足攝）

台中市勞工局長吳威志說，針對已減少工時的事業單位，提供免費10人以上產業專班，對於已通報實施無薪假的事業單位也運用「充電再出發計畫」。（盧金足攝）

台中市稅務局長沈政安指出，「地價、房屋、娛樂、牌照稅減稅」，包括今年度公告地價平均調降20.06％，約94％民眾稅負大幅減輕。（盧金足攝）

台中市府在全國首創成立單一「資金紓困協調窗口」，一通電話掌握所有服務內容。（盧金足攝）

新冠肺炎疫情衝擊台灣經濟，台中市長盧秀燕表示，很多產業已經「凍未條了！」台灣經濟在流血，市府引進民間五大銀行協助，在一定時間內不要斷銀根、抽資金，繼射出「紓困三箭」，6日再加碼「紓困九箭」，擴大紓困對象、方式與能量，還全國首創「資金紓困協調窗口」，一通電話讓民眾掌握服務內容，預估全市至少62萬人受惠，一起度過疫情難關。

盧秀燕表示，因為疫情衝擊各行各業很慘重，市府要趕快伸出援手，不然台灣經濟在流血，市府需要超前準備，不只是防疫，在經濟上也要準備，市府擴大紓困方案，祭出紓困九箭，盡市府所能，協助業者度過難關。

台中市府在全國首創成立單一「資金紓困協調窗口」，一通電話掌握所有服務內容，因為紓困方案不論涵納再廣，都不及銀行抽銀根，所以市府引進民間五大銀行協助，希望銀行在一定時間內，不可以斷銀根、抽資金，在止血面不可以血上加霜，結合本市可以幫忙的銀行，一起推動紓困方案。

她也呼籲，雖然市府可以協調銀行， 難免會有個案發生，還是希望中央統一提出方案。

盧秀燕宣布加碼「紓困九箭」，擴大紓困對象、方式及能量，全國首創資金紓困協調窗口，全面減少房屋、娛樂及牌照稅，提供失業生活補助，更引進民間五大銀行提供貸款協助。

經發局長張峯源指出，受疫情影響，零售、商圈、夜市及傳統市場五大內需服務業首當其衝，市府推出「市場攤商租金八折」、「BOT、OT、ROT租金權利金延後半年繳費」、「商圈消費滿百送十」紓困三箭，經盤點市府財政結構與負擔能力，今日加碼宣布「紓困九箭」，從收入與支出面著手，全力協助民間產業。

「台中紓困九箭，與您同一陣線！」盧秀燕說，「紓困九箭」第一是紓困對象擴大，從攤商夜市擴大到公司、商號與自然人；第二是紓困方式增加，從減免或緩收租金，擴大到減稅、貸款協助、員工訓練補助、生活補助等各面向；第三是紓困能量擴大，從市府單方擴大至公私合力，引進民間五大銀行。

此外，台中更全國首創成立單一「資金紓困協調窗口」，一通電話即可掌握服務內容，第四箭「青創及中小企業貸款本金及利息延後繳納」，針對已核准的青創及中小企業貸款者，本金及利息繳納年限可多延長1年。

第五箭「青創貸款利息補貼」，對已申請青創貸款利息補貼、今年到期者，書面敘明受疫情影響原因，經審查後，補貼期限可由24個月延長為36個月。

備受產業關注的第六箭「員工訓練補助方案」，經發局鼓勵公會與協會、商圈及公司行號於疫情期間，辦理員工教育訓練或鼓勵員工線上進修、考照，補助總經費500萬元。

勞工局長吳威志說，針對已減少工時的事業單位，提供免費10人以上產業專班，對於已通報實施無薪假的事業單位也運用「充電再出發計畫」，提供每月16小時以上、120小時以下的訓練補助，補助總經費500萬元。

第七箭「非自願性失業勞工或生活困難補助」，企業若因疫情致營運困難，實施減少工時或無薪假三個月以上，而與勞工終止契約；或者勞工任職同一事業單位一年以上，符合因勞動基準法第11條、第13條但書、第14條或第20條規定而離職者，可向勞工局申請生活補助，符合資格者每人每次補助一個月基本工資，最長補助兩個月。

稅務局長沈政安指出，第八箭「地價、房屋、娛樂、牌照稅減稅」，包括今年度公告地價平均調降20.06％，約94％民眾稅負大幅減輕；營業人如因疫情致營業面積縮減、樓層停用部分，原按「營業用」稅率3％課徵房屋稅，可改按「非住家非營業用」2％課徵；另娛樂業者若因疫情致營收減少，也可申請調降娛樂稅；業者車輛短期不使用，向監理機關報停，免繳牌照稅。

另受疫情影響而有繳納困難並取得診斷證明、隔離治療、自主健康管理或居家檢疫等通知書的民眾，以及行政院列為紓困對象的營利事業，銷售額或核定的娛樂稅額相較去年同期衰退3成以上，兩者皆可申請房屋稅、使用牌照稅及娛樂稅分期或延繳。

盧秀燕強調，第九箭是全國首創「台中市政府資金紓困協調窗口」，針對台中市自然人，公司，商號因疫情影響，需新增貸款或申請延繳等，將協調二信、中信銀、台灣企銀、台灣銀行、台中商業銀行協助，歡迎民眾使用。

(中時 )