亞都宣布關閉台中亞緻，不過亞都麗緻台北本館營運倒是相當穩定，旗下摘得米其林一星的中餐廳天香樓，更是中央銀行前總裁彭淮南、裕隆集團前董事長嚴凱泰的最愛，嚴凱泰長女Michelle追思信中那句，「你還在，還在媽咪、弟弟和我的身旁，等一下就要一起去亞都吃飯，走吧備車」，讓人印象深刻。

亞都麗緻旗下天香樓還蟬聯 2018、2019 兩年度《台北米其林指南》一星，更是名人饕客首選，2016 年開始天香樓第一階段整修，重新整建廚房，去年5月至7月進行第二階段餐廳樓面改裝，兩階段裝修總計斥資超過 5000 萬。

天香樓的許多名菜，包括龍井蝦仁、天香東坡佐三御品、花雕醉雞、宋嫂魚圓羹、神仙砂鍋鴨湯等菜色，更是名人饕客指定必點。

中央銀行前總裁彭淮南，過往宴客首選天香樓，他最愛天香東坡佐三御品，雖然為了控制身材，不太敢吃肥肉，但只要是宴客時，必定向旁人大力推薦天香樓的菜色，他總不忘用東坡肉的肉汁澆飯，笑稱「能多吃好幾晚」。

裕隆集團前董事長嚴凱泰也是，長女Michelle追思信中寫道，「你還在，還在媽咪、弟弟和我的身旁，等一下就要一起去亞都吃飯，走吧備車」，直接寫明「亞都」，顯然是吃到都有印象了，有了愛美食的嚴凱泰加持，比米其林的認證更有賣點。

(中時 )