智慧交通車載電腦系統製造商鑫創電子（6680）受惠歐洲專案量產出貨，2020年2月合併營收繳出雙位數「雙升」佳績，改寫歷史第3高，未受新冠肺炎疫情及工作天數較少影響。公司對今年營運展望樂觀，看好首季營收可繳出「雙升」表現，全年目標成長逾2成。

雖然受美股重挫影響，台股今（6）日開低走低、早盤一度暴跌204.50點，鑫創電子在業績題材護體下逆勢開高，最高勁揚4.91％至62元。早盤維持逾3％漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群。

鑫創電子2020年2月自結合併營收4139.6萬元，較1月2408.4萬元躍增達71.88％、較去年同期3438.1萬元成長達20.4％，創1年高點、亦創歷史第3高。累計1～2月合併營收6548萬元，較去年同期7711萬元減少15.08％，衰退幅度較1月的逾4成明顯收斂。

鑫創電子董事長許育瑞先前表示，公司去年順利打進日本市場，並在美國成功取得新關鍵客戶，已為去年公司營運增添數千萬元動能。今年隨著歐洲專案進展恢復，美國及日本專案陸續出貨挹注，對今年營運展望樂觀，目標營收成長超過2成。

許育瑞預期，今年成長動能主要來自美國及日本，由於去年洽談的專案將自今年起陸續出貨，預估今年合計營收貢獻將達約3成。隨著訂單需求動能恢復，預期首季營收將優於去年第四季，全年營運高峰估落於第二季和第四季。

據了解，鑫創電子2月營收動能顯著躍增，主要受惠歐洲警車及火車專案均自2月起放量出貨挹注。而去年為營運增添顯著動能的美國警車專案，新年度需求有機會自3月起出貨，持續挹注營運成長動能。由於協力廠商於台灣生產，新冠肺炎疫情對營運影響不大。

鑫創電子為因應未來營運成長空間需求及節省租金支出，董事會擬以不超過5500萬元購置自用廠辦。許育瑞表示，主要為因應未來客戶專案對5G、車聯網等發展需求，目前員工約45位，今年規畫擴編10～15％，其中研發人員估擴增10位。

(時報資訊)