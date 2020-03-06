聯亞(3081)2月營收在客戶陸續恢復上工加上元月訂單遞延下，單月營收呈現雙成長，惟在美系外資出具的最新報告中指出，聯亞近期股價已充分反映其在5G的正向前景，本益比偏高，且25G產品出貨恐趨緩，故將聯亞由原先的「中立」調降至「減碼」，目標價由230元降至210元。

美系外資表示，聯亞的股價從農曆年後反彈28%，相較於台股下跌7%，表現明顯強勢，改股價的表現已經反映出市場對5G基礎建設的正面看法，但聯亞目前股價有偏高跡象，以今年預估獲利來算，本益比已高達49倍，加上目前看來25G產品出貨有趨緩的風險，而400G的矽光解決方案出貨看來恐延遲，將聯亞由原先的「中立」調降至「減碼」，目標價由230元降至210元。

聯亞2月在主要客戶陸續恢復出貨下，2月營收1.8億元，月增加69.5%，年增加35.2%。

展望第一季，在疫情影響下，聯亞保守看待，預計首季營收應可與去年第四季持平或小增，毛利率持穩，但第二季狀況依舊得看疫情的發展，只是今年5G建設趨勢不變，就營收占比最高的矽光產品來說，主要客戶計畫200G、400G在3月量產，產業狀況要下半年才比較明朗。

(時報資訊)