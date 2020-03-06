據最新巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告（ Art Basel and UBS Global Art Market Report）顯示，2019年藝術市場總銷售額估計達641億美元（約1.92兆元台幣），較2018年下跌5%，主要為高端產品市場縮小。美國繼續保持全球最大藝術市場市場地位，佔市場銷售額44%。而另人驚訝的是，千禧世代收藏家是最活躍的買家，也是花費最多的買家，兩年平均支出總額為300萬美元，是嬰兒潮世代支出的6倍以上。

瑞銀集團（瑞銀）和巴塞爾藝術展今天發佈由知名文化經濟學家 Clare McAndrew博士所撰寫、整合瑞銀研究成果的第四版《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告（ Art Basel and UBS Global Art Market Report）》。報告涵蓋市場在整體經濟轉變下的主要趨勢，宏觀分析2019年全球藝術市場。

藝術展仍是全球藝術市場的核心，2019年總銷售額估計達166億美元，佔全球經銷商總銷售額的45%。估計有15%的銷售額在展覽前交易（25億美元）；展覽期間佔64%（106億美元）; 21%的交易直接來自於展後收入（35億美元）。

線上銷售方面，經過五年多的持續銷售增長，網路藝術市場在2019年呈現放緩，銷售額估計為59億美元，年比下降2%，但按價值計算仍佔全球銷售額的9%。《瑞銀投資者觀察》和Arts Economics進行之高淨值調查也顯示，近一半（48%）收藏家經常使用線上平台購買藝術品。千禧世代收藏家是最常使用網絡渠道的用戶，只有8%的人從未進行線上購買。儘管65%的高淨值收藏家在線上購買單件作品的價格從未超過5萬美元，有四分之一的受訪者表示曾花費超過100萬美元，而8%的受訪者則曾花費超過10萬美元，是2018年以該價格水平花費的兩倍。

瑞銀集團台灣區總經理陳允懋表示：「《瑞銀投資者觀察》和Arts Economics進行的高淨值調查顯示，台灣藝術市場在全球正處於新興階段，收藏家的購買力最為集中，且購買金額超過1000萬美元以上。根據調查的所有台灣收藏家中，近一半是屬於千禧世代。期望《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》能成為藝術愛好者進一步了解最新藝術市場趨勢的另一項有用工具。」

(時報資訊)