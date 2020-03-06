高鐵南延屏東六塊厝車站計畫、高雄捷運延伸線計畫以及高雄榮民總醫院屏東分院新建計畫，成功帶動民眾購屋買氣，近期屏東詢問度量增2~3成、房價漲了3成。屏東縣不動產仲介經紀商業同業公會榮譽理事長暨全國不動產屏東店店東邱益主表示，六塊厝車站新別墅自800~900萬飆漲至1200萬元；中古別墅也從400~500萬元來到500~600萬元行情；屏東市區大樓則從10萬元單價上揚至12~15萬元，市區、郊區房價飆漲3成，最低也有1~2成漲幅，創下屏東房市歷史新高，看好建設到位後，未來還有上漲空間。

觀察財政部統計屏東縣營利事業銷售額，全國不動產企研室分析，屏東縣去年成長最快的是不動產業，全年銷售額74億6181萬元，相較前一年度57億6861萬元，成長達29.35%居所有行業別之冠，成長第2名為15.21%的營建工程業，狠甩其他不到10%甚至負成長的行業別。至於土地增值稅收17億4857萬元，也相較前一年度14億2333萬元大幅成長22.85%，各項數據顯示屏東不動產業出現大幅成長。

邱益主指出，自去年高鐵南延屏東六塊厝車站計畫受到矚目後，加上高雄榮民總醫院屏東分院新建計畫動工，屏東房市明顯火熱起來，看屋詢問度增加2~3成，成交量量增1~2成，尤其屏東高鐵規畫不若其他縣市的高鐵站體距離市中心遙遠，高鐵南延屏東計畫的台鐵六塊厝車站緊鄰屏東市區，開車約10分鐘即可抵達，連結高鐵帶動的全台1日生活圈十分便捷。

觀察台鐵六塊厝車站房價表現，邱益主分析，由於周邊多屬台糖與國有土地，主要房市交易位民族路、光復路生活圈，原先屋齡20~30年、地坪25~28坪、建坪40多坪、地上2樓半的透天厝總價約400~500萬元，高鐵利多宣布後，現在房價已來到500~600萬元；至於地坪38~42坪、建坪50~60坪、地上3樓的新完工的透天別墅，則從總價800~900萬元翻漲到1200萬元，房價明顯上揚2~3成。

至於屏東市區，由於屏東公園、屏東太平洋百貨周邊少有釋出，主要房市交易熱區為崇蘭地區與二期重劃區，邱益主表示，大樓主力產品為屋齡20多年的36~38坪帶車位3房，原先大樓單價約10萬元，高鐵利多發酵後來到每坪12~15萬元，總價從380~400萬元來到450萬元。至於透天別墅，20~30年中古物件總價從500~600萬元上揚至800多萬元，新落成物件則從1000萬元翻漲至1200萬元，購屋族皆明顯有感房價成長。

(時報資訊)