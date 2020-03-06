就算大陸CBA因為新冠肺炎疫情陷入無限期停賽，林書豪卻沒停止自己苦練不休腳步！林書豪6日在IG貼出自己努力練習全新投籃姿勢影片，更自嘲過往投籃動作有夠醜，不過豪哥最後沒忘記跟好友周杰倫嗆聲，「該你了吧，兄弟！」

「我的手感火熱！我不斷訓練降低我的出手點，舒緩投籃動作，這是我有史以來感覺最棒的投籃姿勢，省力、更低的跳躍點、更快的出手、更柔和與更高的球線弧度，」林書豪說，「噓！我知道過去我的投籃很醜，看那些照片都快吐了。」

林書豪並非只用嘴巴說說，從這個投籃影片當中可以看到，豪哥不管快速移動到任何一個三分球出手點都能空心命中，仔細數下來，他竟然一口氣連進11球，難怪他會如此滿意自己全新調整的投籃姿勢，接著就等他在場上真正使用。

不僅在個人IG秀出自己百步穿楊影片，林書豪也貼了4張自己過去待在勇士、尼克與湖人等隊的投籃照片，確實怎麼看都怪怪的，難怪連他自己都嫌醜，只是聽到豪哥如此嗆聲，不知道周杰倫是否也會馬上貼出投籃影片回嗆自己好友。

(中時 )