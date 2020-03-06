國民黨中央考紀會上午10點半召開考紀會，討論選風檢舉案，考紀會代理主委周守訓稍早證實，今天不處理無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，媒體追問，若會中有考紀委員臨時提案要求處理傅案，周說，他們一向慣例是太敏感的案子不處理，且明天即將舉行黨主席補選與中常委改選，為了國民黨的形象著想，相信大家都有共識。

周守訓說，今天聚焦於重大選風爭議，包括請客吃飯、涉嫌賣票、換票聯盟等都有接獲檢舉，也接獲主席候選人具名檢舉，今天都將一併處理。周還打趣地說，既然考紀委員會都到了，就清算去年的案子，表示「我們還是有在盡責」。

前來參加考紀會的考紀委員、前立委林郁方受訪時說，自己並不清楚今天開會要討論的案子，他將秉持原則，依據考紀會準備的申訴資料，詳看有無道理。

媒體追問，選在主席補選與中常委改選前一天開會，令外界擔憂恐以臨時動議包裹無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，形同鴻門宴？林反問，「今天不吃飯怎算鴻門宴」，撇清沒有那麼嚴重，且包裹是讓很多案子一次表決通過，這不會被允許的，因為每個案子狀況都不同。

林郁方說，此次考紀會開會太急，來不及要講討論什麼案子，可以做得更完善，告訴委員開會要討論的案子，具體寫出來，事先提供資料給大家參考，讓考紀委員有心理準備，這有改善空間。

(中時 )