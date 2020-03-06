繼先前與 XDA 論壇作者兼知名爆料達人 Max Weinbach (@MaxWinebach)合作，爆料 2020 年新 iPhone 或有海軍藍款式之後，目前訂閱人數達到 8 百萬的知名 YouTuber EverythingApplePro 再度與他攜手和輟，爆料宣稱 iPhone 12 Pro Max(暫定名稱)預計將升級 6400 萬畫素主相機，相機功能與性能都有大躍進。

Max Weinbach 與 YouTuber EverythingApplePro 之間合作的最新影片(如下)針對 iPhone 12 Pro 系列以及 iOS 14(預計是即將搭載在 2020 年下半年新 iPhone 中的最新 iOS 系統)有不少爆料，可說是內容相當豐富。

EXCLUSIVE iPhone 12 Pro & iOS 14 Leaks!

1.iPhone 12 Pro 系列相機畫素升級

蘋果一直以來因為每一年新 iPhone 都需要大量備貨，再加上銷售生命週期長，使用的規格都不一定是當前最新、最強的(因為成本高昂，供貨也不穩定)。自 iPhone 6s 以來，iPhone 主相機都維持 1200 萬畫素，但是年年都在畫質上有新的調教與更新。而在 iPhone 11 Pro 系列之中則是採用了三顆 1200 萬畫素鏡頭(廣角/超廣角/長焦)，擁有 4 倍光學變焦性能，而在廣角、長焦鏡頭支援夜間模式。

YouTuber 爆料指出，蘋果可能會在 iPhone 12 Pro 系列中，升級採用 6400 萬畫素主相機，更向當前主流趨勢靠攏。並且他們指出蘋果正在尋求加強相機變焦能力的方法，但是不傾向使用潛望式鏡頭(這是華為、OPPO 等廠商能在手機中推出高變焦功能的作法)。此外，爆料者認為 iPhone 12 Pro 系列將會維持背面三顆鏡頭的方案，但是將加入一顆飛時測距鏡頭(Time of Flight, ToF)。

2.iPhone 12 Pro所有鏡頭都支援夜間模式

當前，在 iPhone 11 Pro 系列中，僅有廣角鏡頭、長焦鏡頭可以使用夜間模式，超廣角鏡頭並不支援。而最新的 YouTuber 爆料則是指出蘋果會讓 iPhone 12 Pro 系列的背面三顆鏡頭通通支援夜間模式，改善在低光源環境下的拍照品質。據了解，蘋果正在尋求採用更大 f/1.6 光圈的超廣角鏡頭(iPhone 11系列的超廣角鏡頭光圈都是 f/2.4)。此外，HDR(高動態範圍)模式也可望再度有所提升，且有機會加入全新的微距模式。

3.電量再升級

繼 iPhone 11 系列電池電量大升級之後，爆料指出 iPhone 12 Pro Max 的電池有望突破 4000 mAh 大關，一舉來到 4400 mAh。做為參考，iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max 分別的電池容量是 3046 mAh、3190 mAh、3969 mAh，比前一年的 iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max(2942 mAh、2658mAh、3174mAh)已有大幅提升。

由趨勢與業界傳聞來看，2020 年秋季更新的新 iPhone 預計將會支援 5G，加大電池電量可說 式蘋果為了讓新機支援 5G 的必備條件。

4.有望縮小螢幕「瀏海」

說到近幾年 iPhone 比較為人所詬病的缺點，無非就是自 2017 年 iPhone X 以來已經沿用三年的 TrueDepth 原深感測相機系統。此相機系統會在螢幕頂端中央佔據一塊區域，被暱稱為「瀏海」(或稱 notch (螢幕缺口))，對於遊玩遊戲、看影片、瀏覽網頁等等，都略有影響，但是也因為它而導入了 Face ID 臉部辨識技術、Memoji、Animoji 等趣味功能，此外也強化了前置鏡頭在人像上的拍攝性能(加入景深)。

爆料指出，蘋果正在尋求將 TrueDepth 相機的元件縮小，進而有效縮剪「瀏海」厚度或寬度的作法。此前另一位爆料達人 Ben Geskin 曾指出蘋果正在開發縮小「瀏海」的 iPhone 12 原型機。在此之前，Apple Support 及蘋果官網曾經兩度上傳過沒有瀏海的 iPhone 照片，似乎是符合了這項推測，但最終蘋果能不能實現幫 iPhone 剪瀏海的願景，還須看研發以及量產能不能克服相關技術難題。

5.iOS 14

針對即將搭載在 iPhone 12 系列中的 iOS 14，YouTuber 指出可能會在來電畫面有所更新，讓侵入性更小。目前，在 iOS 13(含)之前版本，有來電時都是以全螢幕方式顯示，所正在執行的任務都會被迫打斷。而在 Android 系統中，早已有不少 OEM 廠商都加入了遊戲模式，可以在遊戲時縮小來電畫面，以類似通知的方式讓使用者點選接聽或掛斷，卻不會影響遊戲進程。此外，爆料指出 iOS 14 整體而言可能是一個小幅更新的版本，會像 iOS 12 一樣以提升穩定性為主要升級目標。

說到今年下半年的新 iPhone，因為可能支援 5G、相機性能也可望再有提升而備受矚目。此外，因為與高通之間的專利戰落幕，iPhone 12 系列也將重新使用高通的數據機(modem)晶片，在聯網能力上大幅提升。然而一切看來的美好，目前都可能因為年初的新冠肺炎(COVID-19)肺炎疫情影響，讓原本的研發進程遭到拖累。當前距離蘋果要發表新 iPhone 的秋季還有大半年，當中的變數仍多。究竟今年新 iPhone 會長什麼樣，又有哪些驚人的升級之處，可靜觀其變。

(中時電子報)