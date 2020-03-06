《湖北日報》3月6日消息，3月5日湖北省第十三屆人民代表大會常務委員會第十五次會議決定，接受蔣超良辭去湖北省第十三屆人民代表大會常務委員會主任職務的請求，報省人民代表大會備案。蔣超良此前被免去湖北省委書記，是目前疫情中遭問責的最高層級官員。

年近63歲的蔣超良是湖南人，現任中共十九屆中央委員，去職前任湖北省委書記、省人大常委會主任，省軍區黨委第一書記。他曾長期在金融系統任職，履歷橫跨中國農業銀行、中國人民銀行、中國交通銀行、中國國家開發銀行。

2014年，蔣超良開始主政地方，調任吉林省長。2016年10月，他重返湖北任職，擔任省委書記，2017年1月兼任湖北省人大常委會主任，至2019年2月被免去省委書記職務。

2月13日，應勇由上海市長調任湖北省委書記，蔣超良不再擔任湖北省書記職務。至此，蔣超良成為湖北官場因為新冠肺炎疫情防控不力，罷免的級別最高的官員。

自新冠疫情爆發以來，湖北、武漢省市兩級主官包括蔣超良，以及湖北省長王曉東，武漢市委書記馬國強、市長周先旺等均被認為負有防控疫情不力，導致大面積擴散的責任。

(中時 )