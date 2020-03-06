投資人對2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴散的憂慮加深，導致美元兌日圓走弱，東京股市今天上午盤收盤大跌逾3%。

日經225指數上午盤收盤重挫3.17%或676.57點，來到20652.55點；東證一部指數大跌3.18%或48.13點，來到1467.58點。

(中央社)