國民黨主席補選與中常委改選將在明天舉行投票，黨中央呼籲全體具選舉權的黨員、黨代表踴躍投票，於防疫期間，請戴口罩入場，勤洗手並配合防疫措施，建議體溫太高，達到耳溫38度、額溫37.5度以上，或覺得不舒服或感冒者，不要到場投票。

國民黨黨魁補選、中常委選舉將在明天上午8點至下午4點投票，全國共分271個投開票所，於投票完畢後隨即進行開票作業。黨中央提醒，投票請攜帶有個人清楚相片的證件，投票時應攜帶投票通知單、附照片的黨證或國民身分證、駕照、護照、健保卡及私章（簽名或按指印）領取選票。

正值防疫期間，文傳會也透過各種管道加強宣導，呼籲黨員戴口罩到場投票，出門前請自行測量體溫，若體溫太高，達到耳溫38度、額溫37.5度以上，或覺得不舒服或感冒等情況，在防疫前提下，建議不要到場投票。

此外，黨中央也已做好各項防疫措施，當天從上午8時到下午4時投票期間，每個投票所都會維持空氣順暢；每小時進行一次酒精消毒；工作人員一律戴口罩，並控制投票所人流，於排隊投票時維持適當間隔。

國民黨強調，黨正面臨關鍵轉型時刻，此次黨主席補選暨中常委選舉，與黨的改造與改革工程息息相關，呼籲所有關心黨未來發展的黨員們，務必站出來投下關鍵一票，唯有黨員的持續關注，才能讓黨的改革更接地氣、行穩致遠。

(中時 )