美國新冠肺炎疫情周四加速擴散，死亡病例再增加3例至14例，並且再新增至少57個確診病例，讓全美確診人數超過200人。除了舊金山傳出首宗確診病例外，科羅拉多、馬利蘭、田納西和德州等4個州也傳首宗確診病例，讓美國出現病例的州增加至19個。

隨著美國疫情不斷擴散，其確診人數等資料不斷變化，讓媒體之間的報導出現差異。台北時間周五早上，CNN報導指出根據美國疾病管制與預防中心（CDC）與各州和地方政府所公布數據，迄美東時間周四下午，全美至少有205個確診病例。但在同一則報導中再整合周四下午後各地傳出的疫情，統計至少226確診病例。因此官方與媒體報導的確診人數有一定落差。

另根據紐約時報報導，迄周四止全美死亡病例已增加至14人，其中13個死亡案例都在西雅圖，1個死亡案例在加州。值得注意的是，紐約州確診人數從11人倍增至22人，其中紐約市新增2個病例。迄周四早上止，2,773名紐約客被隔離追?。

路透報導，目前滯留在舊金山水域的公主郵輪，船上至少35人出現流感症狀，防役單位已出動直昇機向船上運送檢測盒以檢驗是否染上新冠肺炎。

CNBC報導，前美國國際開發署長Jeremy Konyndyk認為目前美國確診人數只是感染總數的一小部份，由於檢測盒數量不足，短期內美國都不可能完全掌握染病總數，因此目前所看到的官方數據可能只是疫情的冰山一角。

(工商 )