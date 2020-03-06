大陸發改委副秘書長高杲6日表示，正在積極啟動2020年的大陸國家物流樞紐、重點冷鏈物流基地等重大項目的建設工作。透過推動這些重大物流基礎設施項目開工建設，來帶動相關物流企業加快復工進度。

證券時報報導，高杲6日在國務院新聞辦公室記者會中表示，同時也支持和鼓勵地方對復工的物流企業和新開工的重大項目，優先協調供應防疫物資，促進物流企業順利的復工復產。

高杲指出，目前物流企業確實存在不同程度的復工未達產現象，一些企業的實際運轉率還不到全能運行的一半，原因跟其他行業也有一些相似處。一方面，不少地方因為要求包括物流企業在內的外地員工返回工作崗位，需要隔離觀察，短期內客觀上確實造成員工的不足。另一方面，因為其他一些行業也處在復工復產的過程中，整個物流市場的需求還在恢復中。

大陸央視報導，發改委指出，截至2月底，全大陸物流企業復工比例超過6成，道路貨運市場持續回暖，車輛開工率恢復至7成，物流園區則接近9成。

(工商 )