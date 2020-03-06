南美館特別推出「杏林藝彩」展覽，邀集18名台灣醫師藝術家參展，展出50件作品，向醫護人員致敬。(南美館提供／曹婷婷台南傳真)

18位醫師藝術家用創作療癒人心。(南美館提供／曹婷婷台南傳真)

18位醫師藝術家用創作療癒人心。(南美館提供／曹婷婷台南傳真)

新冠肺炎疫情肆虐全球，各國醫護人員站上第一線守護人民，防疫當前，台南市美術館特別推出「杏林藝彩」展覽，邀集18名台灣醫師藝術家參展，展出50件作品，向醫護致敬；展覽分為行醫之道、生命的喜悅、尋覓故鄉、天道運行等4大類別，呈現台灣醫師在醫療專業外，運用藝術創作表現對生命及周遭事務的關懷，展覽於3月7日至5月10日在南美館1館展覽室A舉行。

「杏林藝彩」展共邀請18位醫師藝術家，展出50件作品，參展藝術家包含吳寬墩、宋永魁、林介山、林佑珠、林恆立、林紹昌、洪建德、張天鈞、張耿源、郭宗正、陳明彬、陳持平、陳家榮、黃仁村、趙宗冠、趙素芳、戴瀚成及魏火曜等。創作媒材涵蓋水彩、油畫、雕塑、複合媒材等，醫師的藝術創作可視為一種內觀和修鍊，及對於這個特殊職業的反思。

現代醫學越來越傾向唯物論和還原論，然而醫學的對象並不單是疾病，而是面對有情感的病人，以及更複雜的家庭和社會等各面向。許多藝術家以畫作探討醫學本質，他們描繪醫師的悲憫和愛心，對生病的無奈和死亡的恐懼，當代藝術家則開始批判科技化取代人性醫療的異化現象。

「杏林藝彩」展覽以醫師自身角度，呈現執業過程所接觸不同生活背景的病人，體悟對生命的不同看法。「杏林藝彩」3月7日起在臺南市美術館1館1樓展覽室A正式展出。

(中時 )