韓國瑜在中華路旁向通車用路人揮手祝賀。（袁庭堯攝）

高雄中華地下道填平通車後，隨即湧入車潮。（袁庭堯攝）

中華地下道填平工程進度再超前、提前2天開通，6日上午市長韓國瑜率領市府團隊剪綵鳴笛。韓國瑜強調，該工程講求品質和速度，在工務局日以繼夜監督施工、周邊居民體諒之下，順利提前開通，替高雄交通設施展開新頁。

中華地下道自2月1日起封閉，2月12日搶先開闢南下便道，原訂3月8日正式通車，3月6日上午搶先通車。通車鳴笛聲響起後，該路段立即湧入大量車潮。

「封閉那天特地到現場開直播紀念，沒想到有50萬人觀看！」韓國瑜表示，從直播關注的熱烈程度，可見高雄市民對中華地下道有濃厚的感情。2月14日情人節當天，韓國瑜第二度回到現場直播，向市民報告施工進度，同樣引發關注。

中華地下道乘因設計及規劃問題，48年來影響了周邊三鳳中街、後驛、大連商圈等場域。該地下道積水、限高問題更是造成高雄人生活上諸多不便。搶先開通現場，吸引不少周邊居民圍觀。

韓國瑜強調，目前市府已填平6座陸橋、2座地下道，高市府團隊的施工全數遵照標準，品質有保證，從材料源頭到施工現場，全程監督錄影，保障市府團隊的施工品質。副市長李四川甚至還隨身攜帶量尺，以便監督施工品質。

「歡迎企業界來高雄賺錢！」韓國瑜也強調，市府存在的目的就是要服務市民朋友與企業，市府合法採購、企業樂於投資，就能創造正向循環，讓整座城市勢必欣欣向榮，市民也能安居樂業。

位於中華地下道旁的龍泉汽水工廠、總經理陳滿卿表示，完工通車後的中華路煥然一新，道路旁的商家都很欣慰，認為通車後勢必能帶來順暢的人流與商機。

(中時 )