台東縣成功鎮某旅行社竟詐領「擴大國旅秋冬旅遊住宿補助」，業者以400至200元之夜市抵用券來向民眾收取身分證，在填寫不實住宿紀錄，藉此向台東縣政府及交通部觀光局申領補助，台東地檢署傳訊住宿民眾11人及旅行社負責人，部分住宿民眾坦承犯案遭緩起訴處分，旅行社負責人則以10萬元交保候傳。

交通部觀光局為振興國內觀光產業，提高國人旅遊意願，編列預算實施「擴大國旅秋冬旅遊住宿補助」，期望能為觀光產業注入 活水，然卻有不肖業者竟找人頭來詐領補助，十分惡劣。

專案小組調查發現，旅行社查姓負責人以400至200元之夜市抵用券來向民眾收取身分證，填寫不實住宿紀錄，藉此詐領補助，已有多名民眾貪圖小利而交付身分證資料，幸經台東縣政府發現異常，尚未核撥補助款項。

專案小組再調取該旅社申請補 助文件及住宿旅客名單等資料交叉分析，認為確有詐領補助之嫌，於5日持法院核發搜索票至該旅社執行搜索，同時傳訊住宿民眾11人及旅行社查姓負責人，經檢察官訊問後，部分住宿民眾坦承涉犯詐欺未遂、偽造文書等罪，並繳回不法所得 3,200 元，檢察官認為僅獲取微薄利益且素行良好亦當庭給予緩起訴處分。

至於旅行社查姓負責人亦坦承涉犯詐欺未遂、偽造文書等罪，經檢察 官以 10 萬元具保候傳，全案仍擴大清查中。

(中時 )