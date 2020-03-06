38歲韓國女星全智賢2012年和高富帥老公崔俊赫結婚，生下兩子，近日韓媒報導，崔俊赫辭去在美國銀行高層的職務，其父親崔坤（音譯）金融資產管理公司alpha最近開董事會，正式任命崔俊赫為新任CEO，女神全智賢因此又多了個總裁夫人的封號。

全智賢2001年以電影《我的野蠻女友》在全亞洲走紅，2013年又接演《來自星星的你》，以大明星「千頌伊」一角再翻紅，2016年她和老公生下長子，不久又和李敏鎬合演《藍色海洋的傳說》復出，2018年全智賢又生下一子，出席代言活動後身材和美貌完全沒走樣，被粉絲封為高富美女神。

據《edaily》報導，崔俊赫是金融資產管理公司alpha最大股東崔坤的次子，因前總裁離職，上月底董事會推舉出崔俊赫為新任總裁，而該公司成立於2002年，總資產約3500億韓元（約88億台幣）。而崔俊赫不僅父親是富商，母親是時裝設計師，祖母李詠姬有設計師頭銜，更是一名教授，而崔俊赫的長兄崔俊浩是樂團「x-large」成員，一家人都來頭不小。

(中時電子報)