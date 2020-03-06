新冠肺炎疫情目前尚未減緩，中央疫情指揮中心已達一級開設，台北地院為因應疫情變化，即日啟動「遠距訊問」，從疫區返國的被告、通緝犯，將透過視訊方式在航警局等單位就地受訊，降低人員移動的感染風險。

北院於本月4日制定「台灣台北地方法院因應新型冠狀病毒(COVID-19)防疫措施」，包含擴大編制防疫小組、加強衛教宣導、院區門禁、辦公環境防疫措施管制、防疫宣導、差勤、防疫物資管理等相關措施，並編制防疫工作手冊，使同仁快速獲得防疫工作資訊。

針對疫區返回或疑似染病的通緝犯、被告，本院規劃遠距訊問，採用中華電信200M會議軟體，目前已在第8法庭及第2法庭架設遠距會議設備，讓被告可在航警局或當地警局就地受訊，避免人員移動增加感染風險，警局只要有手機及網路就可連線，昨已與航警局台北分局完成連線測試。

行政庭長黃珮禎表示，針對有感染風險的被告，除啟動遠距訊問措施，其他程序都跟正常開庭一樣，不會影響被告權益；北院並在寶慶院區準備第二辦公室，已架設電話線、網路線，若因疫情需要，部分人員將移至該處辦公，確保法院能維持運作。

(中時 )