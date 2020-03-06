農委會主委陳吉仲今(5)日於臉書表示，行政院在去年2019年7月院會通過「農業保險法」草案，並函請立法院審議，因應立法委員任期屆滿改選，於今日院會重行通過「農業保險法」草案，將再函請立法院審議，期能儘速完成立法。

農委會農業金融局表示，從各國發展農業保險的經驗來看，極需要政府透過立法強力支持，考量我國農業環境，擬具「農業保險法」草案，以擴大保障範圍、建置雙軌保險人運作機制、得成立財團法人農業保險基金管理危險分散機制、 補助保險費並調整現金救助、鼓勵保險人投入等。

農業金融局指出，政府從106年擴大推動試辦農業保險，迄今已試辦梨、釋迦、水稻、養殖水產及香蕉等20種品項，27張保單，且因應不同作物生長特性及農業政策需求，推出不同類型保單，包括實損實賠、區域收穫(產)量、區域收入、天氣指數、災助連結及撲殺連結等6大類型，農民可依其需求選擇投保。目前累計總投保件數3.7萬件、總投保金額84億元、總投保面積6.1萬公頃，投保成效逐年成長；在保險理賠方面，累計理賠件數約4600件、理賠金額達1.78億元，有效填補農民遭受災害之損失。

農委會強調，未來將持續開發茶、桶柑及葡萄等保單，擴大農業保險品項及保障範圍，提升保險覆蓋率；並積極推動農業保險法立法，建構完善的農業保險運作制度，落實農民收入安全之保障。

(中時 )