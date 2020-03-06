大陸國務院副總理孫春蘭5日上午率中央指導組到武漢的社區視察，社區管委會安排暗樁，在官員面前假送物資給民眾，不料被在樓上目睹的社區民眾，大喊「假的！假的！形式主義！」 此影片在大陸網上瘋傳，當日晚上的央視新聞聯播就報導，「針對群眾現場反映的困難和問題，孫春蘭立即要求省、市領導深入調查，不迴避矛盾，杜絕形式主義、官僚主義」。

從5日中午開始，關於大陸的中央指導組在武漢小區考察的帖子在網上流傳開，有文字的，也有影片的，陸媒報導，5日早上中央指導組在武漢市青山區翠園社區開元公館小區考察時，有居民從家裡的窗戶向正在考察的中央指導組喊，「假的，假的」，「都是形式主義！」，反映社區管委會假裝讓志工送菜送肉給業主，實際工作不到位的情況。

特別的是，這樣的「真實聲音」這次並沒有被大陸媒體過濾掉。

大約4個小時以後，中央指導組召集省、市有關負責同志召開專題會議。孫春蘭當即要求省市領導深入了解情況並指出，「群眾有情緒很正常，這提醒我們，社區群眾的基本生活保障還存在短板。不要掩飾矛盾，要實事求是，明確問題出在哪裡，及時解決問題、化解矛盾，絕不能搞形式主義、官僚主義」。

武漢市已經派人對該社區的3000多戶居民，逐一上門，入戶調查，了解具體訴求後著手解決。

具官方背景的大陸微信號「陶然筆記」指出，這些行動的出發點只有一條：堅持實事求是、一切從實際出發，文章不諱言，持續日久的疫情防控，給社會治理帶來的問題和挑戰是多方面的，甚至是十分棘手的。

文章稱，不怕有問題，就怕迴避問題，不怕有矛盾，就怕掩飾矛盾。實事求是地直面問題，才能得到群眾的理解和支持，百姓生活保障問題，是整個疫情防控武漢保衛戰、湖北保衛戰的一部分，不能靠蒙上眼睛來解決，只能靠真正弄清居民訴求、真正了解社區難處等紮實細緻的工作去推動，「做得不好，假的就是假的，就要喊出來，誰也攔不住。」

(旺報 )