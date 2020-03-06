徵才活動也會做好相關消毒防疫工作。(翻攝照片／曹婷婷台南傳真)

因應新冠肺炎疫情持續升溫，原本農曆春節過後大型徵才活動，都紛紛改為微型徵才，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心3月共計9場次單一或中小型徵才，提供上千個工作機會，也提供未能到場面試朋友，面試前履歷報名相關職缺，呼籲找工作的朋友，把握面試機會。

3月9日(一)下午，辦理群創光電單一徵才，現場提供助理技術員、設備技術士等350個職缺。3月10日(二)上午辦理德揚科技、東陽實業廠等2家廠商徵才，現場提供250個操作工職缺。3月12日(四)下午，辦理特力屋永康新店單一徵才活動。3月16日(一)上午，辦理東陽實業廠、億進寢具等操作工255個。以上四場面試地點均在台南就業中心3樓會議室。

3月11日下午在安南區梅花里活動中心(台南市安南區安中路一段557巷25號)，辦理小型聯合徵才活動，現場邀請旭暉應用材料、堤維西交通工業、全超開發、欣昱晟工業、森田印刷廠、台科電科技、大員皇冠假日酒店、意精研(茶的魔手)、瑪帕精密刀具系統、特力屋台南文賢店、群創光電、達方電子、景欣股份有限公司等13家以上廠商，提供500個以上工作機會，薪資最高39k。

3月13日(五)上午，在關廟區公所3樓禮堂，辦理環瑩企業、亦達光學等2家廠商徵才活動，現場提供操作工105個職缺。3月17日(二)上午在仁德區公所3樓禮堂，辦理正曜企業、晉通化學工業、昇明國際徵才活動，現場提供操作工144個職缺。

3月20日(五)下午小型聯合徵才，在安平工業區服務中心3樓會議室舉辦，預計邀請美輝企業、興南客運、承展國際、福安工業、黑橋牌企業、全家超商、環應科技、家樂福等廠商，現場預計提供150個以上工作機會。3月25日(三)下午，在安平工業區服務中心3樓會議室舉辦，協助全一電子辦理單一徵才活動，現場提供日班作業員40個職缺。

台南就業中心主任胡瑞娟表示，目前因應新冠肺炎疫情，徵才活動以小型徵才為主軸，另考量如求職民眾無法前往現場面試，也可於活動前利用線上登錄履歷報名相關職缺，後續由就業中心協助轉交求職履歷給徵才公司。開放線上登錄履歷報名場次有3／9、3／11、3／12、3／20、3／25等徵才場次。

(中時 )