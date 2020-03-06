為了紀念一年一度的國際婦女節，蘋果(Apple Inc.)透過旗下平台全面性展開相關歡慶計畫。無論是透過觀賞聚焦卓越女性的影集、電影，或是在 3 月 8 日帶著 Apple Watch 外出運動趴趴走，你都可以一同來紀念，在這一天呼喊女力萬歲。

To the scientists, the musicians, the athletes, the mothers, the entrepreneurs, the artists, the engineers, the teachers — the women of all generations who drive us forward and show girls everywhere that the future is limitless: We celebrate you. pic.twitter.com/BfNhWOotDX — Tim Cook (@tim_cook) March 4, 2020

*Apple TV

為慶祝國際婦女節/女性歷史月， Apple TV 向影視行業台前幕後的不凡女性致敬。從《冰雪奇緣》的 Elsa 到《星際大戰》的 Rey，從《晨間直播秀》的女性電視精英到《太空使命》的女性宇航員，不凡的她們演繹著一個個精彩的故事，打造了一系列優秀的影視作品。

蘋果盤點了過去一年裡令人印象深刻的女性主題影視作品，其中包括《別告訴她》、《82年生的金智英》、《灼人秘密》，以及 Apple Originals 電影《荷拉的故事》 。

此外也推出限時電影購買優惠：(1)3/6-3/12 人氣女演員作品，限時特價 NT$ 350 或更低 ，包含《黑魔女2》、《神力女超人》、《舞孃騙很大》、《愛·滿人間》等；(2)3/6-3/19頂尖女性導演作品限時特價 NT$ 290 或更低，包括《毀滅者》、《女權之聲：無懼年代》、《園長夫人：動物園的奇蹟》、《高年級實習生》、《親愛的小鬼們》、《幸福路上》、《明月幾時有》、《重生騎士》、《野馬》、《屬於她們的片刻》等；(3)3/13-3/19 雋永的女主角群像電影限時特價 NT$ 290 或更低，包括《關鍵少數》、《瞞天過海：八面玲瓏》、《捉鬼敢死隊》、《媽媽咪呀！》、《歌喉讚3》、《8美圖》等。

其他女性主題專欄（3/6-3/19，無限時特價），主題為「小女孩，大力量」，小小年紀也能成為大英雄，推薦適合闔家觀賞的女性主題電影，包含《馬拉拉：改變世界的力量》、《法律女王》、《第一夫人的秘密》等等。

*Apple Watch

在 3 月 8 日當天，全球的 Apple Watch 使用者若完成 20 分鐘以上的步行、跑步或輪椅體能訓練，即可獲得獨家的「活動記錄」獎章以及可用於「訊息」的動畫貼圖。

*Apple Podcast

在 3 月 8 日國際婦女節當天，Apple Podcasts 將推出名為「Inspiring Women」的全新精選選集，收錄頌揚女性播客、節目和故事的 podcast 內容。

(中時電子報)