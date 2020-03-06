明報引述消息人士稱，大陸國家主席習近平計劃近期赴疫情最先爆發及重災區的湖北武漢視察。習近平料將抵達最先收治患者的金銀潭醫院考察，包括武漢版「小湯山」的火神山醫院、雷神山醫院也是行程之一。此外，習近平也將進入社區慰問武漢當地居民。知情者表示，中國科學院武漢病毒研究所以及百步亭社區也是計劃行程，但為防止意外狀况，官方將選擇安排如警察社區或公務員社區。

北京消息人士稱，習近平擬於近期前往湖北武漢視察新冠疫情防控工作。習近平1月28日在北京會見世衛總幹事譚德塞時稱，「這一次的疫情防控工作，我一直是在親自指揮、親自部署」，但他僅於上月10日和本月2日，分別在北京的社區和科研機構考察，其餘與防疫工作相關的公開行程均不屬第一線。

消息人士稱，雖然中央尚未確定疫情轉捩點已到，但疫情傳播已有所緩和後，習近平料於近期親臨武漢。他稱，習近平料將抵達最先收治患者的金銀潭醫院考察，包括武漢版「小湯山」的火神山醫院、雷神山醫院也是行程之一。此外，習近平也將進入社區慰問武漢當地居民。知情者表示，中國科學院武漢病毒研究所以及百步亭社區也是計劃行程，但為防止意外狀况，官方將選擇安排如警察社區或公務員社區。

相比之下，擔任中央領導小組組長的國務院總理李克強，1月27日「受習近平委託」到武漢考察指導防疫工作；擔任中央指導組組長的副總理孫春蘭，自1月22日起長駐武漢。

(中時 )