疫情肆虐下，凡冠上消毒滅菌等字眼的商品大熱賣；不僅如此，消費者待在家，順勢掀起一波宅商機。

武漢肺炎衝擊台灣經濟，但在疫情肆虐下，卻有一股商機逆勢崛起……。

三大類台廠逆勢受惠疫情商機，最明顯的正是各式防疫類產品。這類產品中，除了各界瘋狂搶購的口罩、酒精、乾洗手外，平時擺放在餐廳、百貨等公共場所出入口、常被消費者忽略的手部自動感應消毒器，如今搖身一變成為一大熱門商品。

抗菌液 半年貨量單月賣光 預購已排到四月初

「整體訂單成長四到五倍，且預購已排到4月初。原本公司存貨，像是抗菌液、消毒器等都有備妥半年的數量，結果在2月一整個月內就銷售一空。」蕙聯興業共同創辦人張麗惠語帶無奈。

手部自動消毒器在國內市占率80％、以奧世潔為商標的蕙聯興業，是SARS期間第一家投入研發手部自動消毒器的廠商。在此之前，台灣幾乎沒有這個機器；且蕙聯興業原是研發車用導航、免持聽筒等汽車電子產品為主。

「當時因緣際會下接觸到日本的自動消毒機器；就想研發並生產看看此種產品，既能消毒又可避免接觸感染。」張麗惠透露，目前產品應用領域遍及餐飲業、超商、醫院，包括萊爾富、肯德基、長庚醫院等都是客戶；年營收破千萬，這波熱銷下估年成長20％。

她也不諱言，完全沒預料到此次疫情會如此嚴重，自農曆年前開始訂單不斷增加，原本銷往國外的機台也全都被台灣客戶訂走。雖然蕙聯興業的產線在台灣，但由於機器中的特定幾項零件需提前兩個月下訂，像是感應器與馬達等。因此目前正積極調配與組裝，預計3月中可以陸續出貨。

消費者做好防疫之餘，更積極尋求提升免疫力方法，也因此接著受惠的第二大類的台廠，正是營養保健類產品。

對於業績爆發，有「台灣酵素女王」之稱、國內知名酵素大廠萬寶祿生技新藥董事長林淑惠很有感。近期，台北、屏東農業生技園區酵素工廠兩地跑的她，向本刊透露，不僅回頭客增加，更有許多人到觀光工廠、打電話訂購，二月銷量與營收均較前月增加一倍。

「最近戴口罩、勤洗手外，風向也轉為保養自己、提升自我防禦機制；加上現代人沒時間均衡飲食，酵素成為方便有效的產品。」林淑惠解釋。

對市場很敏銳的讀冊董事長張天立，也嗅出酵素的商機，雙方在2月底正式簽約，將其酵素產品鋪到自家電商通路，「看好此產品原因在於其用中草藥、蔬果共108種提煉；打破以往中藥具苦味印象，且歷經6個月發酵，將食物分子變小、促進吸收。」張天立強調，與萬寶祿簽下代理不僅是因為生意，更認為提升免疫力很重要。

採訪這天，林淑惠透露才剛出貨540瓶，同時其香港訂單也在近期出貨，目前也正與泰國、馬來西亞等地洽談通路中。預估今年台灣與國外銷售額總計將達3億元，銷售至四個海外國家。

(中時電子報)