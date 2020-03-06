年底前在台南市指定地點舉辦戶外婚禮的新人，向觀旅局申請的前10對都能獲贈台南12禮。（莊曜聰攝）

台南市長黃偉哲為婚禮走秀的新人「證婚」，替南市戶外婚禮場所掛保證。（莊曜聰攝）

婚禮走出戶外舉辦，景色優美又兼顧防疫。（莊曜聰攝）

南市府貼心準備12禮要給今年前10對舉辦戶外婚禮的新人。（莊曜聰攝）

新冠肺炎蔓延，但防疫雖然重要，終身大事可不能耽擱，台南市政府觀光旅遊局盤點觀光景點及旅宿飯店，整理出可舉辦戶外婚禮的地點，向民眾大力推薦，6日在尖山埤江南渡假村舉行一場別緻的婚禮走秀，請來台南市長黃偉哲親自「證婚」代言，邀民眾來台南走出戶外辦喜事，觀旅局也祭出優惠，只要年底前在指定戶外地點舉辦婚禮，前10名就能獲得志玲姐姐婚禮上的12項南市特產伴手禮，幸福滿滿。

黃偉哲表示，因為防疫期間大家對室內的集會與活動有所顧忌，尤其中央指出千人以上的集會需要注意，因此趁這個機會向大家介紹台南適合辦理戶外婚禮的地方，讓民眾知道很多有山光水色的地方也是好的場地，希望民眾不要因為防疫而耽誤了終身大事，從而降低對飯店、餐飲、婚紗業者造成的影響，一方面行銷台南，一方面帶動產業，市府表定舉行的戶外婚禮也會照舊，請拭目以待。

觀旅局長郭貞慧說，婚禮是人生大事，精心布置的戶外婚禮最能滿足女孩的浪漫情懷，台南市好山好水且天氣好，其中有戶外場域可辦理婚禮的飯店包含台糖尖山埤江南渡假村、南科贊美、新大南科大飯店、趣淘漫旅、南元休閒農場湖上渡假村等就有14家之多，而德元埤荷蘭村、虎頭埤風景區、雙春濱海遊憩區、北門水晶教堂，以及大坑休閒農場、仙湖農場等景點也是舉辦戶外婚禮的優質場所。

而台南有「嫁妝一牛車」的禮俗，去年結合台南市在地農特產「12項大禮」送給志玲姐姐祝她幸福圓滿，這次也要送給來台南辦戶外婚禮的新人這項專屬好禮，有柴米油鹽、棉被大餅等，都是在地農特產品，年底前可向觀光旅遊局洽詢，名額有10對，且必須在婚禮前15天提出申請。

南市府繼整合業者行銷宣傳各星級飯店外帶與外送的宅經濟服務措施外，這次更擴大到風景區、休閒農場、婚紗與愛情產業，既要做好防疫也要拚經濟。

(中時 )