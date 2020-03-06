網紅「館長」陳之漢與綜藝大哥吳宗憲間互摃的妨害名譽訴訟，館長到台北地檢署出庭後表示，他的言語不妥，因為他口頭禪的關係，但他的理念沒有錯，至於跟吳宗憲和解，館長說和解沒問題，但是還沒有談到細節。

陳之漢在庭後表示，他本來以為被告的內容是今年度的事，沒想到是去年8月憲哥提到網紅素質時，他做出的回應，其實，不記得內容了，不過，檢察官提示的證據他都認，因為「男子漢做事嘛」。

至於和解問題，陳之漢說和解沒問題，但是和解金及是否道歉，這些細節並沒有談到。

(中時 )