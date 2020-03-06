被吳宗憲告 館長認言語不妥理念沒錯願和解 11:462020/03/06 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 館長陳之漢被吳宗憲控告，自認言語不妥理念沒錯。（張孝義攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 網紅「館長」陳之漢與綜藝大哥吳宗憲間互摃的妨害名譽訴訟，館長到台北地檢署出庭後表示，他的言語不妥，因為他口頭禪的關係，但他的理念沒有錯，至於跟吳宗憲和解，館長說和解沒問題，但是還沒有談到細節。 陳之漢在庭後表示，他本來以為被告的內容是今年度的事，沒想到是去年8月憲哥提到網紅素質時，他做出的回應，其實，不記得內容了，不過，檢察官提示的證據他都認，因為「男子漢做事嘛」。 至於和解問題，陳之漢說和解沒問題，但是和解金及是否道歉，這些細節並沒有談到。 (中時 ) #館長 #和解 #問題 #吳宗憲 #內容 也許您會感興趣 推薦閱讀 劉真排隊等換心 「辛龍非常不好」 04:102020/03/02 娛樂新聞 劉真搶救24天！閨密以淚洗面曝醫院探病情況 08:532020/03/02 娛樂 余天黃金切割撇抖憲哥八卦 館長怒「以後選舉不再幫忙」 12:052020/03/03 娛樂 笑死！館長怒嗆：下次選舉別找我 余天著急這樣做 18:252020/03/03 娛樂 劉真傳腦出血開顱搶救 吳宗憲心疼說話了 23:362020/03/03 娛樂 劉真深夜傳開顱搶救！辛龍痛心斷聯繫 吳宗憲發聲 08:522020/03/04 娛樂 劉真驚傳開腦急救 Gino曝前次碰面「一切安好」 16:042020/03/04 娛樂 硬了！蔡阿嘎孕妻被打踩到底線 館長痛批：垃圾！ 11:282020/03/05 社會 北投襲蔡阿嘎男落網 黃珊珊：得罪方丈還想跑！ 20:262020/03/05 政治 與吳宗憲隔空互摃遭告 館長被告北檢出庭 10:582020/03/06 社會 社會熱門新聞 黑水虻博士偷吃人妻！傳約愛密語：採玉米 - 社會 引狼入室 妹託兄接女友變調超商四腳獸 - 社會 狠打蔡阿嘎孕妻！2嫌被起底「館長粉絲」、「恐怖前科」 - 社會 被吳宗憲告 館長認言語不妥理念沒錯願和解 - 社會 粉絲毆蔡阿嘎 館長：我兒子幹的我也會打成豬頭 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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