去年9月開始毛豬價格下跌，從市場上每公斤72元跌到66元，產地拍賣價雲林2月只有55.78元台南也僅有56.05元，遠低於成本價65元，跨黨派立委上午跟豬農舉行記者會，疾呼政府要拿出辦法，不要讓豬農血本無歸。農委會則說，目前待審的新冠肺炎紓困特別預算中，己有搶救豬農計畫。

國民黨立委李德維表示，有鑑於春節後豬價節節下跌，希望主管機關拿出辦法，包括暫緩進口豬肉，平抑豬價，尤其新冠肺炎也帶來影響， 希望農委會拿出紓困方案。同黨立委陳超明也說，至少要維持豬價在成本之上， 加上政府進口豬肉的時機不對，才會造成十年以來豬價下滑最嚴重的情況，相關問題都要加強改進。

台灣民眾黨立委張其祿說，現在號稱是台美關係最好時刻，未來如真的跟美國有洽簽FTA時，如果保護豬農十分重要，尤其屏東就是農業跟觀光產業，可謂核心的核心，如果出了問題，真的會影響民眾生計，所以民眾黨一定會緊盯政府，農委會紓困不可以忘了豬農。

出身屏東的民進黨立委蘇震清呼籲，政府要趕快想出對策，包括宰殺仔豬，考慮出口，相關的促銷及配套都要去做，另外農委會編列35.6億紓困經費，應該要考慮新增貸戶第一年免息，但希望延長免息期限，另外償還本金是否也要延長。而原有貸款希望也可展延，讓養豬戶更輕鬆償還債務。

出席記者會的農委會畜牧處長張經緯表示，去年台非洲豬瘟防疫有成，加上口蹄病拔針契機，造成豬隻數量增養，農委會12月就發現問題，也啟動豬隻凍存去化措施，目前已調整生產養豬頭數目標，從810萬頭下降為785萬頭、去化種母豬，而在紓困振興特別中，農委會也有「搶救豬農計畫」，希望立委能支持。紓困計畫包含低利貸款、新貸戶及舊貸戶都有利息補貼，去化豬隻則含種母豬及仔豬，甚至補貼肉豬凍存，此外也會有促銷活動。

(中時 )