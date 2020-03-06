網紅蔡阿嘎與孕妻「二伯」3日遭黑衣人襲擊受傷，犯案25歲陳姓男子與負責接應的排氣管改裝廠35歲董姓老闆，昨天已在林口區遭警方逮捕，陳嫌被捕後聲稱，去年八月間因為在蔡阿嘎的直播頻道留言被嗆，積怨半年才會動手報復。2人身份曝光後，不僅臉書遭灌爆，還被網友起底陳嫌是「館長粉絲」，董嫌則有「違反槍砲彈藥刀械條例」前科。

網友發現，陳嫌對館長與成吉思健身俱樂部的粉絲專頁都有按讚，是館長的粉絲，引起網友憤慨：「把館長當偶像，還做這麼卑劣的事！」。他的好友則透露，陳嫌個性不壞，不知為何會鬧出這麼大的事。

陳嫌狠打蔡阿嘎孕妻，遭網友起底是「館長粉絲」。（圖／翻攝當事人臉書）

經營排氣管改裝廠的董嫌，更被網友起出「恐怖黑底」，指出他曾與人發生糾紛，於車後座持改造手槍對空鳴槍，被依「違反槍砲彈藥刀械條例」被告，惟全案最後不起訴處分。

陳嫌遭逮後向警方供稱，在2019年約8月份左右，在網路收看蔡阿嘎的頻道，雙方在網路上留言互嗆，因此心生埋怨，陳男在積怨半年後仍心有不甘，預謀對蔡阿嘎下手。警方調查，陳嫌先透過友人得知蔡阿嘎的住處，便找來董姓友人先行勘查地形，隨即在隔天埋伏在路邊，趁蔡阿嘎經過時上前攻擊。

2嫌身份曝光後，臉書遭網友灌爆狂罵：「連孕婦都打，你要不要拿鐵鎚敲一下自己的懶蛋？啊我忘了你打女人你沒懶」，「打孕婦傷害未出生的孩子，你他媽還是不是人啊？」、「請問為什麼要打人，為什麼要打孕婦呀，你真的好奇怪喔」、「攻擊孕婦真的很不應該，請好好懺悔」、「自己有家庭還去打人，真是有夠不可取的，如果換作是別人打你老婆你作何感想？」。

(中時電子報)