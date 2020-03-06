立法院長游錫堃遭恐嚇，因不知QR碼電子巡簽取代巡邏箱，因此槓上台北市警察局。對此，資深媒體人黃暐瀚昨認為，游錫堃有兩個不該，包括報案追蹤不確實以及PO文前不該不詢問。自由作家洛杉基則認為游還有兩個不該，並用「沒有那個卡撐，就別吃那個瀉藥」這句閩南語俗語大酸游錫堃。

洛杉基在臉書指出，除了黃暐瀚提出的兩個不該，包括報案之後，不該不追蹤以及PO文之前，不該不詢問外，游錫堃起碼還有兩個不應該。他認為，游不該用高薪請洪慈庸當「機要顧問」。他說洪連「立法院長」辦公室信箱都不去檢查一下，好幫院長收信回信？算什麼機要顧問？「所託非人，這是院長第三個不應該」。

第四個不該，洛杉基認為游明明不懂「立法」，也不懂立法院的生態，何苦讓自己來當這個明知無法勝任的院長。他也送一句閩南語俗語給游錫堃，「沒有那個卡撐，就別吃那個瀉藥」。他說一個完全外行的的院長，就算有四年經驗的「機要顧問」來「互補」，1+1恐怕還是小於2，遠比不上一個專業的立委。

(中時電子報)