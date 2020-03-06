◎鄭麗君證實：染病音樂家兩度進入觀眾席

針對澳洲確診新冠肺炎的男子，中央流行疫情指揮中心鎖定是一名音樂家，曾在2月28日、3月1日在台北與國家交響樂團攜手演出，演出前曾召開記者會，並接受專訪，過程中也有咳嗽。對此，文化部長鄭麗君今證實，這名音樂家曾兩度走入觀眾席，並坐在觀眾席，經清查，目前已掌握周遭的觀眾名單，且其中一場入座時，同行友人與國家交響樂團（NSO）也在旁邊。

◎徐國勇暫停全國酒測 蘇貞昌：不要來亂

主管警政機關的內政部長徐國勇，以防範疫情之名，在昨日宣布暫停全國酒測，引爆輿論痛批，放任酒駕將造成更大的傷亡。對此，行政院長蘇貞昌今赴立院接受總質詢時，對於內政部的這項行政舉措顯得相當不滿，強調疫情緊急，但對酒駕仍得零容忍，「不要來亂！」

◎范可欽疑涉背信罪遭通緝 台中到案說明

廣告鬼才導演范瑞杰（范可欽），去年因債務糾紛鬧得沸沸揚揚，前不久又被1名王姓女子指控欠債100萬元，因而涉及背信罪，被台北地檢署發佈通緝；據悉，范目前移居台中，5日下午5點多獨自1人前往市警五分局到案說明，並向警方供稱，不認識控告他的王姓女子，警方協助深夜將范移送北檢歸案。

◎與吳宗憲隔空互摃遭告 館長被告北檢出庭

網紅「館長」陳之漢與綜藝大哥吳宗憲間的隔空互摃，因館長破口大罵吳宗憲是舔共藝人，被吳提告妨害名譽，館長6日上午到台北地檢署出庭，戴著黑色口罩的館長對於來北檢的原因，只回答「當被告」。

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(中時電子報)