公民權年齡限制降低到18歲 蘇這麼說 15:362020/03/06 中時 鄭任南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌。（鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌（中）6日赴立法院施政報告總質詢，民眾黨立委蔡璧如質詢時詢問對將公民權年齡限制降低到18歲，蘇貞昌明白表示支持。（圖文／鄭任南） (中時 ) #年齡 #公民權 #蘇貞昌 也許您會感興趣 推薦閱讀 《經濟》迎戰疫情，蘇貞昌：圍堵、減災並行 07:452020/03/03 財經 柯疑染諾羅病毒 蘇貞昌籲：有狀況就要好好休息 09:272020/03/03 政治 綠委提案漲海外台人保費破萬 蘇貞昌：尊重 09:532020/03/03 政治 劉樂妍嗆修健保是「賤招」 蘇貞昌反問：她誰？ 11:062020/03/03 政治 蘇貞昌：600億防疫預算 要成台灣及時雨 11:102020/03/03 政治 賴士葆力促 蘇貞昌鬆口同意振興抵用券不必限制異地消費 12:392020/03/03 政治 口罩政策不變 蘇貞昌再度表示健康的人不用戴口罩 12:482020/03/03 政治 蘇貞昌：紓困特別預算 執行率拚百分百 17:092020/03/03 政治 公開呼籲「還蘇貞昌公道」 張雅琴嗆明這些人該道歉 10:552020/03/06 娛樂 10歲孫女要讀這大學 蘇：公民權下修18歲時候到了 15:072020/03/06 政治 政治熱門新聞 罷韓連署第三階時間曝光...網驚覺：很奇怪！ - 政治 支持游錫堃12萬聘洪慈庸當顧問嗎 投票結果嚇一跳 - 政治 黃捷嗆韓這事太荒謬 韓粉終於反擊了！ - 政治 蔡政府有危機？夏春湧斷言最大難題在這！ - 政治 罷免案 陳敏鳳揭關鍵：韓國瑜還是有機會 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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