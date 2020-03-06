效力老虎隊的台灣投手江少慶，因為先前背部不適，直到6日才首度於春訓登板中繼，他面對洋基投1局失2分，不過也送出2次三振。而另一邊印地安人隊，張育成3打數無安打，替補上場的吉力吉撈．鞏冠則是2打數有1安。

江少慶此戰於8局上半登板，也是他今年春訓首次出賽，一開始先拿到三振，不過對下一棒打者投出觸身球，江少慶在2出局一、二壘有人時，遭洋基潛力新秀杜蘭(Ezequiel Duran)敲出深遠三壘安打而失分，最後再用三振結束此局，總計1局被敲2支安打、失2分，送出2次三振，目前自責分率為18.00。

江少慶此戰最快球速有98英里(約157.7公里)，而他的英文名字「Shao-Ching Chiang」有些繞口，主播連念了兩次都覺得很難發音。

另一地印地安人對戰巨人，張育成先發第九棒、游擊手，不過3打數沒有安打，打擊率降至1成74；6局下半接替蹲捕的吉力吉撈．鞏冠，則在7局上半有中外野平飛安打的演出，雖然他近幾場都是從板凳出發，不過打擊手感維持不錯，打擊率來到3成75。

(中時 )