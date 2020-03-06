倒數一天就是黨主席補選投票，兩位候選人郝龍斌與江啟臣近日密集私下拜會，郝今天上午在臉書貼文感謝催票，談到此次參選要完成父親郝柏村一輩子「捍衛中華民國、反對台獨」的志業，還向黨員喊話，選戰輸了，可以再贏回來；黨魂輸了，就甚麼都沒了。

郝龍斌強調，他一定會堅守國民黨的核心價值，無私無我、專心專職，把國民黨帶回勝選的道路；捍衛中華民國、反對任何形式的台獨，是國民黨的核心價值，也是他的信念，更是他政治生涯的起點。

郝龍斌說，他原本是個台大的教授，決定從政的轉捩點，是當年陽明山中山樓國民大會被包圍的時候，看到父親在人群中振臂高喊：「中華民國萬歲、堅決反對台獨」。令他深刻的體會到一件事，就是做為郝柏村的兒子，他有著與生俱來的責任，尤其是父親一輩子的志業：「捍衛中華民國！」

郝龍斌指出，父親17歲就念了黃埔軍校，歷經抗日、剿共、保台等大大小小戰役，甚至在八二三砲戰中，頂住了最前線的猛烈砲火。父親這一代人，可以說是在兵凶戰危的家國血淚中成長起來的，對這場守護中華民國的生命之旅，始終無怨無悔。

郝龍斌感性表示，去年4月，父親因為一場小中風，送醫後一度肺部積水，這段時間始終睡睡醒醒。還記得5月20日，父親長睡了60小時，醒來張開眼睛第一句話就跟他說：「這輩子有三件事，我要一直做下去，就是守護中華民國，發揚黃埔精神，反對台獨！」

郝龍斌強調，對父親而言，發揚黃埔精神，是為了守護中華民國；反對台獨，也是為了守護中華民國。父親是一個心中認定了目標，就勇往直前，沒有猶豫，也絕不妥協的人。就是這種只問是非，不問個人利益的精神，讓他對中國國民黨、對中華民國有一份強烈的使命感。這一條正確的道路，他一定要堅持下去！

(中時 )