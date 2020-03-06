北市府今舉辦福民社會住宅既有建物拆除工程動工典禮。（譚宇哲攝）

屋齡42年的台北市萬華區福民平宅，因房屋老舊且住戶都是低收弱勢，被外界貼上「貧民窟」標籤，北市府今天上午啟動建物拆除工程，預計5月完工，並於年底展開福民社會住宅新建工程，2026年完工後，提供338戶一至三房型社宅，擺脫外界對社區的刻板印象。

福民平宅原有340戶住戶，房型皆為2房12坪，主要提供低收入戶者入住，不收房租，僅收清潔管理維護費，視低收情形每戶每月繳費0到2000元不等，由於房屋老舊、居住品質欠佳，北市府日前決定拆除平宅、新建社宅。

台北市副市長彭振聲6日上午出席福民社會住宅既有建物拆除工程動工典禮，彭振聲致詞時表示，新的社宅將達成綠建築、智慧建築、耐震、無障礙住宅等四大標章，希望藉新建工程，讓社區居住品質得到改善。

北市都發局住宅工程科長魏國忠表示，福民社會住宅分為兩塊基地，一期基地面積約823坪，二期基地面積約1116.8坪，總面積約1939.9坪，容積率292.5％，可提供社會住宅共338戶。

魏國忠表示，一期工程預計年底動工，二期工程則預計2022年動工，房型規畫一房（10至12坪）290戶、二房（16至18坪）38戶、三房（22至24坪）10戶，並提供「開放式廣場」、「多功能會議室」及「都市農園」等公共服務空間。

萬華區和德里長洪天化反映，一期工程的住戶約有125戶，不少住戶希望能在施工期間先到二期工程尚未拆除的平宅安置。

社會局福民平宅社工師吳佳洲表示，目前正針對福民平宅住戶做意願調查，看是要安置到社宅，或是提供自行租屋的補貼。

(中時 )