新北市新店區「央北青年社會住宅」，目前共3200組搶抽926戶一般戶，預計5月辦理抽籤，新北市城鄉局另外推出「跨世代共居種子計畫」，共提供29戶，申請人提出回饋構想，經審查評選通過即可免抽籤入住，3月2日至3月31日開放受理報名，最快9月可以入住。

新北市城鄉局長黃一平表示，新北市2017年起推動三峽北大及永和國光2處設宅青銀共居及青年共居試辦計畫，提供共居新型態的社宅模式，今年選定新店央北1070戶中29戶，做為示範種子戶，透過培力訓練、共享空間提供等方案，打造社宅永續推動。

黃一平指出，3月2日至3月31日受理提案，共提供29戶，包含包含套房型22戶、二房型6戶 （每戶2間，共12間）、1戶三房型 （每戶3間，共3間）；套房型租金9200元、二房型6500至8200元、三房型4700至9000元。

新北市城鄉局說明，提案共分成「居家活動類」、「體育休閒類」、「親子兒童類」、「心靈成長類」四大類，城鄉局成立徵選小組進行2階段甄選，經書面提案及資格審查後召開簡報面談，符合入住社宅資格的民眾均可提出申請。

至於申請資格，新北市城鄉局補充，青年為20至40歲、長輩65歲以上，且設籍、就學或就業於新北市，2018年個人平均所得低於5萬1331元，財產限制部分，以新北市、台北市、基隆市、桃園市無自有房屋為原則。

(中時 )