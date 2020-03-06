國標舞女王劉真日前傳出因自發性腦出血，緊急接受開顱手術移除血況塊，至今仍有腦部血管栓塞、出血情況，「神明代言人」沈嶸也為劉真點魔法蠟燭祈禱盼有奇蹟降臨，不過昨晚在臉書PO文表示：「黃金時間錯過了」，引發網友議論。

沈嶸昨晚PO文表示無法再查到劉真的頻率與訊息，感嘆：「黃金時間錯過了，真的很抱歉，沒能幫上什麼忙」，與先前強調她「求生意志很強」有所出入，對此她解釋曾精算過劉真能康復出現在大家眼前，如今卻不知道哪個環節出錯了，也對劉真致歉一直都沒幫上忙，在哀傷難過之於只能希望她少受些苦。

此外她強調此時已無法探得劉真訊號，大膽推測靈魂是為進入下一階段而做準備，為此網友也紛紛留言：「感謝師父盡力救劉真，希望她堅強求生意志力可以撐下去」、「覺得師父很慈悲願意出手救不認識的人」。

(中時電子報)