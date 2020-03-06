全球嬰幼兒及學前電子學習產品龍頭偉易達6日指出，受到新冠肺炎疫情影響，2020年前三個月在大陸的產能損失約三分之一，但預期4月恢復正常產能。截至6日上午11時31分，偉易達港股報69.4港元，下跌1.7港元，跌幅為2.39％。

路透報導，偉易達也是美國家用電話生產龍頭。該公司6日在港交所發布公告稱，延長的農曆新年假期於2月10日結束後，該集團在大陸的工廠已開始分階段復工。但由於大量工人延遲返回工作崗位，導致該集團回復正常運作的進度較平常慢。此外，該集團多家位於大陸的供應商，在延長的假期結束後，沒有即時復工，造成供應鏈中斷。

偉易達指出，一直以來，每年前三個月是該集團業務的付運淡季，因此偉易達預期截至2020年3月31日止財政年度的集團收入，將與2019財政年度相當，較該集團於2019年11月11日公布中期業績時的預期低。

偉易達表示，預期旗下大陸工廠將於4月恢復正常產能，但將取決於新冠肺炎疫情發展，以及供應鏈的恢復進度。

(工商 )