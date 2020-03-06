豬價暴跌、豬農心痛！國民黨立委李德維今（6）日表示，去年9月中秋節過後，毛豬平均價格從每公斤72元暴跌至60元，今年春節過後豬價更是節節下跌，以雲林為例，2月已跌破60元跌至55.78元，而台南也跌至56.05元，創下十年來新低價，已遠低於養豬成本65元，基層豬農虧損哀號不已，農委會應下令暫緩進口豬肉、並給豬農紓困！

李德維今（6）日特別與全國各級養豬團體舉行「農民自救豬價暨國產健康豬肉促銷記者會」，立委陳超明、廖婉汝等多人也到場聲援，並高喊搶救豬農。

李德維說，去年9月中秋節過後毛豬平均價格從每公斤72元暴跌至66元，11月中旬當時豬農抱怨說「豬價只能收回成本根本沒賺，質疑是因為政府近期開放進口豬，打壓市場，造成豬價下滑」，但農委會當時否認「是因受到中美貿易戰影響，並預估這波跌價，最晚12月底就能獲得改善」。

「結果好像跟農委會講的不一樣！」李德維質疑，今年春節過後豬價還是節節下跌更跌破60元，平均只有55.78元，創下十年來新低價，遠低於養豬成本65元，基層豬農虧損哀號不已，已經撐不下去了。而質詢農委會時，主委陳吉仲說這幾天價格已經回到58元，李德維認為，看來農委會「根本沒有苦農民所苦」。

中華民國養豬協會秘書長張生金說，各縣市環保及水污染防治規定嚴格又加強死廢畜禽處理與管理，造成養豬生產成本上升，因此每公斤70元以上是較為理想的價格，而目前國際屠體豬肉價格較國內豬價低，政府應出面管制一般(販賣)豬肉進口商，沒有必要進口大量豬肉打壓國內淺盤市場。

李德維要求，農委會應暫緩進口商大量進口豬肉來打壓國內豬價，以免造成豬價崩盤；而新冠肺炎疫情已對產業帶來嚴重衝擊，政府應紓困養豬農民協助農民渡過難關。

同時，李德維認為，農委會也應儘速辦理調節產銷措施，及協助養豬協會辦理國產健康豬肉促銷推廣活動，來提升豬價穩定，並調降販售末端價格以回饋消費者。同時也須研議「提升豬價措施」，拓展外銷新市場，以利養豬產業永續經營與發展。

(工商 )