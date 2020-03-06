民航局今（6）日宣布，為應民眾清明節返鄉祭祖及旅遊需求，目前需求較高之金門及澎湖航線已規劃第二波加班機，將從3月9日(週一)上午9時統一開放訂位。

民航局同時指出，各航線離峰日期及時段航班均尚有空位，建議尚未訂妥機位旅客可多加選擇並儘早訂位。

民航局說明，2020年清明節離島管制航線(澎湖、金門、馬祖)前已於2月17日起開放正班機及第一波加班機訂位，航空公司已依據旅客訂位及需求情況規劃第二波加班機，其中金門航線提供2,396個座位數，澎湖航線提供2,724個座位數，總計提供5,120個座位數；至於馬祖航線部分，目前每日航班均尚有空位。

為了提早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，方便規劃後續加班機運能，民航局指出，「訂票日起3日內」應完成開票（例如3月9日訂票者，應於3月11日前完成開票），提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。

民航局提醒旅客，這次清明節假期，於尖峰時段4月1～3日臺灣出發往離島方向，以及4月4～6日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制，就是為了讓有限的空運資源獲得更有效利用。

民航局進一步解釋，退票期限規定「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，民航局另提醒，旅客應避免重複訂票，如須退票時，航空公司將依機票使用規定收取票價10%的退票費用。

民航局也再次提醒，除了務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日也請提早出門至機場報到，並「備齊身分證件」，才能順利搭機返鄉過節。

(工商 )