國民健康署6日表示，國內婚育年齡持續往後遞延，依內政部107年人口統計資料顯示，國內女性生育第1胎的平均年齡已至30.9歲，較10年前增加2歲，生育年齡為35歲以上者，也較10年前成長2.5倍。國健署特別提醒，高齡孕婦除應定期產檢外，也要注意接受產前遺傳診斷檢查，以及早診斷與治療。

國健署指出，依據醫學研究統計，35歲以上高齡婦女發生不孕、流產、早產、死產、高血壓、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症的風險增加，且隨著準媽媽年齡升高，胎兒低出生體重、染色體異常或發生其他先天缺陷的機率也隨之提升。

美國疾病管制中心(CDC)亦指出，女性懷有唐氏症胎兒的風險隨母親年齡增加而提高， 35-39歲及40歲以上與25-29歲比較，懷有唐氏症胎兒風險分別為4.3倍和13.6倍，其他重要的染色體異常，如巴陶氏症及艾德華氏症亦有相同趨勢。

國健署說，為鼓勵風險較高的懷孕媽咪接受產前遺傳診斷檢查，補助對象年齡在34歲以上、經診斷或證明曾生育過異常兒、本人或配偶家族有遺傳性疾病史、或其他可能生育先天異常兒(如：經超音波或孕婦血清篩檢胎兒可能有異常者)等高危險孕婦。

國健署提到，只要在產檢醫院接受羊膜穿刺等產前遺傳診斷檢查，並填寫補助申請表，政府會提供「5,000元產前遺傳診斷補助」，該筆補助費用「直接從產檢醫院自行負擔的費用中扣除」，歡迎符合條件孕婦利用。

依據國民健康署統計，107年34歲以上中有利用產前遺傳診斷補助者占62.4%(3萬6,879案)，其中近3%診斷發現異常個案(2.8%；1,033案)。

國健署也建議，如果有生育遺傳相關問題，除由產檢婦產科醫師提供相關遺傳諮詢外，還可以洽詢14家遺傳諮詢中心尋求協助，可提供產前遺傳診斷檢查，婚、孕前個人或家族遺傳諮詢等服務。

(工商 )